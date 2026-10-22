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Евросоюз является союзом войны. Об этом сообщил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

"Европейская мечта о союзе мира подошла к концу. ЕС в полной мере является союзом войны", – указано в посте.

Ранее лидер французской партии Флориан Филиппо призвал уничтожить Евросоюз до того, как объединение начнет полномасштабную войну с Россией.

Политик обратил внимание, что бывший президент Финляндии Саули Ниинисте призывает европейцев заготовить запасы на три дня на случай ЧС. Так жителей ЕС подначивают к прямому конфликту с РФ, считает Филиппо.