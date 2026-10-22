Зеленский расплакался в интервью и пожаловался на бессонницу

Фото: youtube.com/TheDiaryOfACEO

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал слез во время разговора с британским телеведущим Стивеном Бартлеттом, когда речь зашла о его эмоциональном состоянии. Тизер интервью был опубликован на YouTube-канале The Diary Of A CEO.

Свое состояние Зеленский описал как "ужасную боль, которой никому бы не пожелал", и рассказал о постоянной бессоннице. Когда ведущий обратил внимание на выступившие у украинского лидера слезы, он это подтвердил.

Ранее президент США Дональд Трамп признал военные успехи на Украине, сравнив Россию с движущейся вперед машиной. Он указал: территория, которую контролирует Россия, постоянно растет неделя за неделей. В целом под контроль РФ перешел "очень большой кусок земли".

С его точки зрения, Зеленский не содействует завершению украинского конфликта. Украине же следует выставить на мирные переговоры кого-то другого.

