ЦИК РФ: Ни одной жалобы на этапе проверки подписей не поступало

13:57
13:57
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Фото: Москва 24
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не получала ни одной жалобы на этапе проверки подписей кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.
"Если бы к нам поступили жалобы на те или иные действия Московской городской избирательной комиссии и нижестоящих окружных комиссий, мы бы тут же реагировали. Но я вам хочу сказать, может быть, вы удивитесь, что ни одной жалобы до второго этапа, до момента, когда начинается проверка подписей и документов, в целом, ни одной жалобы со стороны ни одного кандидата, партии, москвичей на действия избирательной системы Москвы в Центральную избирательную комиссию не поступало. Значит, у нас не было повода вмешиваться в деятельность комиссии", – заявила Памфилова.
Она также добавила, что избирательная комиссия не может перешагнуть "через голову Мосгоризбиркома" и зарегистрировать всех кандидатов "оперативно оптом", добавив, что каждый избиратель должен пройти все предусматривающие законом процедуры.
23 июля было проведено второе по счету тестирование системы дистанционного электронного голосования. Явка составила 80%. Никаких сбоев не зафиксировали. Замглавы департамента информационных технологий Артем Костырко отметил, что все поставленные задачи выполнены, а на основе обратной связи внесут корректировки для улучшения сервиса.
Первое тестирование системы провели в начале июля. Тогда студенты помогли выявить ряд недочетов при электронном голосовании на выборах лучшего председателя студенческого совета.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, включая 171 представителя партий и 62 самовыдвиженцев. 57 претендентов получили отказ.
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