ЦИК отклонил жалобу Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в МГД

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Центризбирком отклонил жалобу политика Дмитрия Гудкова, требовавшего отменить отказ в регистрации его кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает ТАСС.

Комиссия признала достоверными 5017 из 5846 подписей за выдвижение Гудкова. Для регистрации требовалось 5315 подписей.

462 подписей признали недействительными по заключению почерковедов, 284 – по заключению МВД (недостоверные данные об избирателях), еще 83 – по другим основаниям.

Всего в ЦИК на отказ в регистрации пожаловались 19 незарегистрированных кандидатов. Они утверждают, что подписи их избирателей не признают по политическим причинам. 30 июля Дмитрий Гудков был арестован на 30 суток за организацию несогласованного митинга 14 июля.

Центризбирком отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Руденко. Кандидату зачли дополнительно 39 подписей, однако ему все равно не хватило 903 подписей. Достоверными признаны 3900 подписей.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам.

Жалобу Сергея Митрохина городской избирком удовлетворил. Избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу обязали пересмотреть вопрос о регистрации кандидата.

Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) отложено, поскольку кандидат обратился в Мосгорсуд.

Ранее глава МГИК Валентин Горбунов в интервью "Российской газете" рассказал, что у 22 незарегистрированных кандидатов обнаружили подписи умерших. В частности, у кандидата Любови Соболь оказалась подпись бывшего секретаря избирательной комиссии района Арбат, умершей в мае 2019 года.