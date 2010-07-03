ЦИК отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации кандидатом в МГД

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Центральная избирательная комиссия на заседании в среду официально отклонила жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты в Московскую городскую думу, передает "Интерфакс".

Отмечается, что для регистрации Соболь не хватило 231 действительной подписи.

Днем ранее рабочая группа ЦИК рекомендовала не удовлетворять жалобу Соболь, так как были восстановлены только семь ранее признанных недействительными подписей.

Всего в ЦИК на отказ в регистрации пожаловались 19 незарегистрированных кандидатов. Центризбирком отклонил жалобу политика Дмитрия Гудкова – комиссия признала достоверными 5017 из 5846 подписей, для регистрации требовалось 5315. Также ЦИК отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Руденко. Ему дополнительно зачли 39 подписей, однако кандидату все равно не хватило 903-х. Достоверными признаны 3900 подписей. Кроме того, с рассмотрения были сняты жалобы Константина Лисицы, Юлии Серебрянской и Екатерины Игнатовой.

Жалоба Сергея Митрохина была удовлетворена – избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу обязали пересмотреть вопрос о регистрации кандидата. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) отложили из-за обращения кандидата в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам.