Почти 30 тысяч граждан хотят проголосовать 8 сентября по месту нахождения

14:17
14:17
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Около 30 тысяч граждан подали заявления о включении в список избирателей для голосовая по месту нахождения 8 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева.
Булаев пояснил, что технология дистанционного голосования выстроена по системе "Мобильный избиратель", уточнив, что на президентских выборах ей воспользовались пять миллионов граждан.
"Сегодня в рамках этой кампании для голосования по месту нахождения порядка 30 тысяч избирателей написали заявления", – сказал Булаев, добавив, что еще около двух тысяч москвичей подали заявления для участия в электронном голосовании в трех округах.
Он пояснил, что для них это уже достаточно серьезная цифра, чтобы протестировать данную технологию и определить ее востребованность. При этом председатель отметил, что чуть хуже обстоят дела с цифровыми избирательными участками.
"Что касается цифровых избирательных участков – пока заявлений не так много, как нам бы хотелось, но сейчас идет активная информационная работа и в регионах, и в Москве", – заключил Булаев.
Возможность участвовать в электронном голосовании будет у москвичей с пропиской в одном из трех избирательных округов: № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).
Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет благодаря процедуре анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное. Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно в личном кабинете на портале mos.ru.
Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что избирательная кампания 2019 года проходит лучше, чем в прошлом году. По ее словам, такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома добавила, что улучшения видны пока лишь на данном этапе.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
В столице подвели итоги регистрации кандидатов на выборах депутатов МГД
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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