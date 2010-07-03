В ЦИК заявили о 106 подписях умерших людей у кандидатов, подавших жалобы

15:23
15:23
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Фото: Москва 24
У незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, подавших жалобы в Центризбирком, было обнаружено 106 подписей умерших людей. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, сообщает Агентство "Москва".
"Всего у кандидатов, подавших жалобы по решению Центральной избирательной комиссии, было обнаружено 106 подписей умерших людей. И от этого уже никуда не убежишь", – заявил Булаев.
13 августа ЦИК официально отказал самовыдвиженцам Геннадию Гудкову, Александру Соловьеву и Ивану Кульневу в регистрации кандидатами в Мосгордуму. Как выяснилось, у всех троих претендентов больше забракованных подписей, чем допустимо по закону. Кроме того, Гудков умолчал, что у его супруги есть имущество в Болгарии, пояснили в ЦИК.
В Центризбирком поступило в общей сложности 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания 2019 года проходит лучше, чем в прошлом году. По ее словам, такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома уточнила, что улучшения видны пока лишь на данном этапе.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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