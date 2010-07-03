В Общественной палате Москвы началось обучение наблюдателей для работы на выборах в МГД

17:19
17:19
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Общественной палате столицы началось обучение общественных наблюдателей по контролю за процессом голосования и подсчета результатов на избирательных участках города в день выборов депутатов Мосгордумы, передает Агентство "Москва".
Как отметил руководитель аппарата Общественной палаты Москвы Алексей Спиваков, ведомство уже не первый год организовывает штаб по контролю и наблюдению за выборами разных уровней. В 2019-м в корпус наблюдателей столичной ОП зарегистрировались 6246 горожан, из них 57% ранее уже принимали участие в наблюдении за выборами. Средний возраст наблюдателей составляет 28 лет.
Обучение в несколько потоков по два курса в день продлится около трех недель.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания 2019 года проходит лучше, чем в прошлом году. По ее словам, такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома уточнила, что улучшения видны пока лишь на данном этапе.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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