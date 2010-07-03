ЦИК отказал в регистрации кандидатами в Мосгордуму Гудкову, Соловьеву и Кульневу

17:20
17:20
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Фото: ТАСС/ Михаил Терещенко
Центризбирком официально отказал в регистрации кандидатами в Мосгордуму самовыдвиженцам Геннадию Гудкову, Александру Соловьеву и Ивану Кульневу. Об этом сообщает "Интерфакс".
На заседании ЦИК 13 августа выяснилось, что у троих претендентов больше забракованных подписей, чем допустимо по закону. Кроме того, у Гудкова выявили нарушение в справке о недвижимости и обязательствах имущественного характера за пределами России. По информации ЦИК, претендент верно указал сведения о себе, но умолчал, что у его супруги есть имущество в Болгарии.
"Завтра на заседании будем решать вопрос с Константином Янкаускасом. Мы рассмотрим все аспекты", – заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Если есть хоть малейшая возможность, будем рассматривать", – подчеркнула она. Отмечается, что жалоба Янкаускаса была отправлена по почте вовремя, однако поступила в Центризбирком позже установленного законом пятидневного срока.
9 августа Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы главе муниципального округа Красносельский Илье Яшину. По результатам перепроверки ему зачли две подписи, но для регистрации не хватило еще 76 подписей.
ЦИК также не удовлетворил жалобу Анастасии Брюхановой. По результатам перепроверки Брюхановой дополнительно зачли 138 подписей, но ей не хватило 227 подписей для регистрации кандидатом в Мосгордуму. К тому же у нее обнаружили нарушения при заполнении справок об имуществе за рубежом.
Всего в ЦИК на отказ в регистрации пожаловались 19 претендентов на участие в выборах в Мосгордуму.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
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