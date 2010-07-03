ЦИК отказал Брюхановой в регистрации на выборах в Мосгордуму

16:11
16:11
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Фото: cikrf.ru/vid
В ходе пятничного заседания Центральная избирательная комиссия России отказала в удовлетворении жалобы претендента на место в столичном парламенте Анастасии Брюхановой на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в качестве кандидата, передает ТАСС.
По результатам перепроверки Брюхановой дополнительно зачли 138 подписей, но для регистрации ей все еще не хватило 227. При этом у кандидата обнаружили нарушения в заполнении необходимых справок о находящемся за рубежом имуществе.
Всего в ЦИК на отказ в регистрации пожаловались 19 претендентов на участие в выборах в Мосгордуму. Центризбирком отклонил жалобу Дмитрия Гудкова – комиссия признала достоверными 5017 из 5846 подписей за выдвижение политика. Для регистрации требовалось 5315 подписей.
Аналогичное решение приняли по жалобе Любови Соболь. По результатам перепроверки ей дополнительно зачли только восемь подписей, для регистрации не хватило 231 действительной подписи.
Вместе с тем ЦИК отказал в удовлетворении жалобы претендента на участие в выборах в Мосгордуму Александра Руденко. Ему дополнительно зачли 39 подписей, но претенденту все равно не хватило 903. Достоверными же были признаны 3900 подписей. Кроме того, с рассмотрения сняли жалобы Елены Русаковой, Константина Лисицы, Юлии Серебрянской и Екатерины Игнатовой.
В то же время жалобу Сергея Митрохина удовлетворили – избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу обязали пересмотреть вопрос о регистрации кандидата. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина отложили из-за его обращения в Мосгорсуд.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 претендентам, в том числе 39 самовыдвиженцам.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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