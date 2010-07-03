Митрохина зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Окружная комиссия по 43-му одномандатному избирательному округу зарегистрировала Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя избиркома Ирину Вялых.

16 июля окружная комиссия по 43-му округу Москвы отказала Митрохину в регистрации кандидатом из-за большого числа недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку.

Политик обратился в Мосгоризбирком, который выявил у кандидата 415 недействительных подписей и 4525 – достоверных. Этого оказалось достаточно для регистрации. Окружному избиркому предложили пересмотреть его решение.

Тем не менее окружная комиссия повторно отказала представителю "Яблока". В результате повторной проверки недействительными были признаны 489 подписей из 4940. После этого Митрохин решил обратиться в суд.

Накануне Мосгорсуд удовлетворил иск Митрохина на отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом на выборы в Мосгордуму.