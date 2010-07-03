Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает ТАСС.

6 августа Окружная избирательная комиссия отказалась регистрировать Митрохина кандидатом в депутаты МГД, так как ему не хватило достоверных подписей.

13 августа ЦИК также официально отказал самовыдвиженцам Геннадию Гудкову, Александру Соловьеву и Ивану Кульневу в регистрации кандидатами в Мосгордуму. Как выяснилось, у всех троих претендентов больше забракованных подписей, чем допустимо по закону. Кроме того, Гудков умолчал, что у его супруги есть имущество в Болгарии, пояснили в ЦИК.

В Центризбирком поступило в общей сложности 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.