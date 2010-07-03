Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:40

Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

суды политика Московские выборы

18:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщает ТАСС.

6 августа Окружная избирательная комиссия отказалась регистрировать Митрохина кандидатом в депутаты МГД, так как ему не хватило достоверных подписей.

13 августа ЦИК также официально отказал самовыдвиженцам Геннадию Гудкову, Александру Соловьеву и Ивану Кульневу в регистрации кандидатами в Мосгордуму. Как выяснилось, у всех троих претендентов больше забракованных подписей, чем допустимо по закону. Кроме того, Гудков умолчал, что у его супруги есть имущество в Болгарии, пояснили в ЦИК.

В Центризбирком поступило в общей сложности 19 жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

Читайте также

суды политика Московские выборы

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика