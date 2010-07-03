В МГИК призвали возбуждать уголовные дела за поддельные подписи в поддержку кандидатов

15:31
15:31
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Мосгоризбиркоме призвали отстранить от выборов тех кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые подделывают подписи избирателей в свою поддержку. Нарушители должны отвечать перед законом по уголовным делам за фальсификацию, заявил на пресс-конференции председатель МГИК Валентин Горбунов.
Глава комиссии подчеркнул, что за последние четыре года МГИК "либерально относилась" к случаям фальсификации подписей избирателей в поддержку кандидата. По словам Горбунова, пока "ни одного такого сборщика не посадили, ни одного кандидата не посадили".
"Я думаю, что это надо прекращать. Мы не карающий орган, но каждый должен получить по заслугам", – отметил председателя МГИК. Он пообещал отправить все материалы о фальсификациях в следственные органы. "Я думаю, что если дело доведут до уголовной ответственности, желающих после этого "рисовать" подписи сразу уменьшится", – цитирует главу Мосгоризбиркома Агентство "Москва".
Как напомнил Горбунов, предвыборная кампания должна проходить строго в рамках закона. По его словам, нельзя "близко подпускать людей, которые хотят принимать законы и нарушают существующее законодательство, до власти".
Накануне в Общественной палате Москвы начали обучать наблюдателей, которые будут работать на выборах в МГД. Обучение продлится около трех недель. Занятия будут проходить в несколько потоков по два курса в день. В этом году в корпус наблюдателей столичной ОП зарегистрировались свыше 6,2 тысячи горожан. Из них 57% ранее уже принимали участие в наблюдении за выборами. Средний возраст наблюдателей – 28 лет.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут в Единый день голосования – 8 сентября.
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Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
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