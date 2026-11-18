Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Красное, белое и игристое вино предложили гостям торжественного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Об этом сообщает РИА Новости.

Прием проходит в дни саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Бокалы с напитками уже расставлены на столах до начала мероприятия. Для гостей предусмотрены закуски и корзины с хлебом, столы оформлены цветами.

Площадкой приема стал Shenzhen International Communication Center в районе Футянь. Гостей приветствует оркестр. До начала приема лидеры АТЭС, как ожидается, сделают совместное фото.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. В нем также принял участие Владимир Путин. Он уже провел переговоры с Си Цзиньпином, стороны обсудили экономическое сотрудничество.

Кроме того, у Путина запланированы встречи с президентом США Дональдом Трампом. Общаться они будут в разных форматах – "на ногах", "на ступеньках" и "в креслах", уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков. 19 ноября состоится встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина.