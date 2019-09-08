Где проголосовать на выборах в Мосгордуму

8 сентября, в Единый день голосования в столице проходят выборы в Мосгордуму. Отдать свой голос можно на одном из более чем 3,6 тысячи избирательных участков. Рассказываем, что для этого нужно.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Избирательные участки открываются в 08:00 и будут работать до 20:00. В этот раз, если вы находитесь за границей или в другом регионе, проголосовать не получится – временных участков в консульствах и так далее на выборах в Мосгордуму не предусмотрено.

Как найти свой участок и узнать номер избирательного округа

Теперь о главном. Рассказываем про несколько очень простых способов:

позвонить в Единую справочную: +7 (495) 777-77-77 ;

; получить информацию на сайте Мосгоризбиркома: найти участок по адресу и по паспорту;

наведите мышку на свой район: наша карта покажет вам номер вашего избирательного округа и имена кандидатов.

Окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва включает 225 человек. Кроме самовыдвиженцев, на выборы зарегистрированы представители партий КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия","Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.