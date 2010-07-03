На выборах в МГД проголосовали 75% электронных избирателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва по состоянию на 15:00 проголосовали 75% зарегистрированных электронных избирателей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей. На 14:15 явка составила 67,3%.

На электронном голосовании избирателю достаточно воспользоваться компьютером или смартфоном, а также учетной записью на портале mos.ru. Информация о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.

Также предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации – ей могут воспользоваться те, кто не имеет возможности прийти на участок по состоянию здоровья.

Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

В субботу, 8 сентября, в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

