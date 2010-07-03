Почти 70% электронных избирателей проголосовали на выборах в Мосгордуму к 14:15

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

По данным на 14:15 на выборах в Мосгордуму проголосовали 67,3% зарегистрированных электронных избирателей, сообщает Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами.

"Явка на электронном голосовании на 14:15 составила 67,3%", – говорится в сообщении.

В 2019 году на выборах в столице впервые применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.

Только за первые полчаса свои голоса отдали более 10% зарегистрированных электронных избирателей. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

При этом для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации.

Всего 8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.