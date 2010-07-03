Голосование на выборах в Мосгордуму проходит спокойно – МГИК

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что голосование на выборах в Мосгордуму проходит в штатном режиме. Он также добавил, что из-за подозрений в возможном двойном голосовании были опечатаны две урны на избирательных участках № 3455 и № 1925, передает ТАСС.

"Наблюдателями зафиксировано, что на двух избирательных участках – № 3455 и № 1925 – якобы произошло двойное голосование. Наверное, бюллетени слиплись. Решением участковых комиссий урны опечатаны. Идет голосование в другую урну", – рассказал Горбунов.

По его словам, факт двойного голосования подтвердят или опровергнут по итогам проверки.

Вместе с тем глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что отправил в МГИК письмо с просьбой аннулировать результаты голосования на опечатанных урнах. Венедиктов уточнил, что в одной из комиссий выдали два слившихся бюллетеня, в другой бюллетень выдали человеку, который не является избирателем на этом участке.

8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используется система электронного голосования – речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие. Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей, на 10:00 явка составила почти 40%. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

