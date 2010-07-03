Почти 40% составила явка на электронное голосование на выборах в МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 40% составила явка на электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы по состоянию на 10:00. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместителя председателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова.

"Явка на электронное голосование на 10 утра 39%", – следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей. На 09:00 явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму составила 23%.

В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах будут выбирать губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

