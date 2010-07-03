Более 10% электронных избирателей проголосовало за первые 30 минут на выборах в МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 10% зарегистрированных электронных избирателей проголосовало за первые полчаса на выборах кандидатов в Московскую городскую думу седьмого созыва. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Он отметил, что открылись все участки без исключения.

"С 6:00 до 8:00 проголосовали представители Росгвардии и полиции в семи участках. Без инцидентов. Если учесть, что пять лет назад на 10:00 утра проголосовало 1,5% избирателей по всей Москве, то мы видим, как активно идет электронное голосование, считайте что в восемь раз интенсивнее, чем в обычном голосовании", – приводит слова Венедиктова Агентство "Москва".

По его словам, на открытии Общественного штаба присутствовали иностранные наблюдатели – послы Мексики и Нигерии.

"Их интересовало в первую очередь электронное голосование: очень подробно смотрели и записывали, каким образом оно организовано. Во-вторых, их интересовало, как работает штаб, как работает наблюдение через камеры, так как у них такого тотального наблюдения нет", – сказал Венедиктов.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

Принять участие в голосовании смогут все граждане, достигшие 18 лет и зарегистрированные по месту жительства в Москве, за исключением признанных судом недееспособными; содержащихся в местах лишения.

В этом году впервые на выборах в Москве будет использована система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

