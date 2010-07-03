В Москве начали работу более 3,6 тыс участков для голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Более 3,6 тысячи избирательных участков для голосования на выборах депутатов Мосгордумы открылись в воскресенье, 8 сентября. Участки будут работать до 20:00. Жители некоторых районов смогут проголосовать онлайн.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

Принять участие в голосовании смогут все граждане, достигшие 18 лет и зарегистрированные по месту жительства в Москве, за исключением признанных судом недееспособными; содержащихся в местах лишения.

В этом году впервые на выборах в Москве будет использована система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).



"Мосгорсправка": безопасность онлайн-голосования

Как проголосовать?

В помещении для голосования нужно подойти к членам участковой избирательной комиссии (УИК) и показать свой паспорт. Если вы есть в списках избирателей по данному избирательному округу, вам выдадут бюллетень для голосования. За него вам нужно расписаться в списке избирателей напротив своих фамилии, имени и отчества.

Если по каким-то причинам вас нет в списках избирателей на избирательном участке по адресу вашей регистрации по месту жительства, вы вправе предъявить паспорт и потребовать внесения вас в списки.

Заполнять бюллетень нужно в кабине для тайного голосования. Чтобы проголосовать, надо поставить любой знак в квадрате напротив фамилии, имени и отчества кандидата. Заполненный бюллетень нужно опустить в ящик для голосования.

Как найти свой избирательный участок?

На сайте Московской городской избирательной комиссии работает специальный сервис. Вы можете найти свой избирательный участок, введя адрес постоянной регистрации. Если вы знаете номер своего избирательного участка, но не знаете его адрес, вы можете воспользоваться поиском по номеру участка. Также с помощью сервиса, введя свои паспортные данные, можно узнать, на каком избирательном участке вы внесены в списки для голосования.

Узнать, где расположен ваш участок, можно, позвонив по телефону Единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Где посмотреть список кандидатов?

Список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Также сведения о кандидатах размещаются на стендах в помещениях УИК.

Когда будут известны результаты выборов?

Окружная комиссия должна определить результаты выборов депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу не позднее чем на пятый день со дня голосования.

На основании протоколов окружных комиссий о результатах выборов депутатов Мосгордумы по одномандатным избирательным округам городская комиссия не позднее чем на 10-й день со дня голосования должна установить общие результаты выборов.

