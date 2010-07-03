МГИК призвал СМИ активнее рассказывать о кандидатах в депутаты Мосгордумы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов обратился к представителям средств массовой информации с просьбой активнее освещать избирательную кампанию в Мосгордуму и информировать горожан об участниках грядущих выборов.

"Выборы в Мосгордуму высоко конкурентные, в каждом округе на депутатский мандат – от трех до шести претендентов. Важно ознакомить избирателей с кандидатами, чтобы москвичи могли принять осознанное решение", – подчеркнул Горбунов.

Он напомнил, что право СМИ информировать избирателей прямо закреплено в статье 45 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". По словам председателя избирательной комиссии, МГИК готов оказывать журналистам необходимое содействие в рамках своей компетенции.

Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов в депутаты Мосгордумы и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, необходимо до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru. В эксперименте смогут поучаствовать около полумиллиона москвичей, проживающих в одном из перечисленных избирательных округов: № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 – Северный, Лианозово, Бибирево и № 30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.