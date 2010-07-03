Глава штаба ОП Москвы предупредил о возможных провокациях на выборах

16:38
16:38
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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Зампредседателя Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах депутатов Мосгордумы.
"Провокации – часть любой политической борьбы. Они могут быть в день голосования. У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще", – рассказал Венедиктов на брифинге в понедельник, 2 сентября.
Он также отметил, что в следующем году в Москве начнут проводить эксперимент по внедрению электронных паспортов. В связи с этим он намерен обратиться в Мосгоризбирком с просьбой о введении электронного сбора подписей кандидатов.
"Совмещение электронного паспорта с возможностью сбора электронных подписей, конечно, приведет к тому, что все сервисы, включая сбор подписей кандидатов, будут осуществляться электронно. По результатам этого теста мы намерены обратиться в Мосгоризбирком, Центральную избирательную комиссию и к мэру Москвы, чтобы был рассмотрен вопрос об электронном сборе, если будет успех", – отметил Венедиктов.
Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября 2019 года. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.
В помещении для голосования нужно подойти к членам участковой избирательной комиссии (УИК) и показать свой паспорт. Заполнять бюллетень нужно в кабине для тайного голосования. Чтобы проголосовать, надо поставить любой знак в квадрате напротив фамилии, имени и отчества кандидата. Если отметки будут в нескольких квадратах либо не будет ни одной отметки, бюллетень будет считаться недействительным. Заполненный бюллетень нужно опустить в ящик для голосования.
Если вы зарегистрированы в округе, который в этом году участвует в эксперименте по электронному голосованию, у вас есть возможность проголосовать онлайн – со своего компьютера или телефона.
Список кандидатов в депутаты Мосгордумы, участвующих в выборах в 2019 году, и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома. Также сведения о кандидатах размещаются на стендах в помещениях УИК.
"Мосгорсправка": безопасность онлайн-голосования
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