Стартовал период досрочного голосования на выборах в Мосгордуму

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Жители столицы, которые в день выборов в Мосгордуму, 8 сентября, не смогут прийти на свой избирательный участок, получат возможность проголосовать досрочно, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уважительной причиной для досрочного голосования являются командировка, отпуск, отсутствие по состоянию здоровья и другое. Рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий причину для досрочного голосования.
Чтобы отдать свой голос заранее, нужно прийти в территориальную избирательную комиссию (ТИК) по месту регистрации и подать заявление. В полученном бюллетене нужно будет поставить любой знак напротив имени кандидата. Это можно сделать в кабине для тайного голосования.
Бланк признают недействительным, если отметки будут в нескольких квадратах или их не будет совсем. Заполненный бюллетень вложат в конверт, заклеят, а на месте склейки поставят подписи два члена избирательной комиссии, подписи заверят печатями ТИК.
Запечатанный конверт с бюллетенем секретарь ТИК передаст участковой комиссии, председатель которой 8 сентября опустит бюллетень в ящик для голосования.
Досрочно проголосовать можно с 28 августа по 7 сентября в будние дни после 16:00 и в выходные. В последний день перед выборами голосование обычно завершается не позже 16:00.
В столице также состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.
Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: