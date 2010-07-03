Стартовал период досрочного голосования на выборах в Мосгордуму

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Жители столицы, которые в день выборов в Мосгордуму, 8 сентября, не смогут прийти на свой избирательный участок, получат возможность проголосовать досрочно, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уважительной причиной для досрочного голосования являются командировка, отпуск, отсутствие по состоянию здоровья и другое. Рекомендуется иметь при себе документ, подтверждающий причину для досрочного голосования.

Чтобы отдать свой голос заранее, нужно прийти в территориальную избирательную комиссию (ТИК) по месту регистрации и подать заявление. В полученном бюллетене нужно будет поставить любой знак напротив имени кандидата. Это можно сделать в кабине для тайного голосования.

Бланк признают недействительным, если отметки будут в нескольких квадратах или их не будет совсем. Заполненный бюллетень вложат в конверт, заклеят, а на месте склейки поставят подписи два члена избирательной комиссии, подписи заверят печатями ТИК.

Запечатанный конверт с бюллетенем секретарь ТИК передаст участковой комиссии, председатель которой 8 сентября опустит бюллетень в ящик для голосования.

Досрочно проголосовать можно с 28 августа по 7 сентября в будние дни после 16:00 и в выходные. В последний день перед выборами голосование обычно завершается не позже 16:00.

В столице также состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.