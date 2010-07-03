Более 10 тысяч избирательных участков будет вести видеотрансляцию в день голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Более чем на 10 тысячах избирательных участках будет обеспечена видеотрансляция на выборах 8 сентября, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, главный конструктор ГАС "Выборы" Олег Пак на открытии экспозиции цифровых технологий в избирательном процессе в ЦИК.

"В очередной день голосования мы планируем обеспечить трансляцию где-то более чем на 10 тысячах избирательных участках", – приводит его слова Агентство "Москва".

Также он сообщил, что планируется разработать сервисы для политических партий и наблюдателей на выборах.

"На ближайшие годы у нас очень серьезные планы по созданию новых сервисов не только для избирателей, но и для политических партий, для наблюдателей, для средств массовой информации", – сообщил Пак.

Как сообщалось ранее, в Москве в Единый день голосования откроют 30 цифровых избирательных участков. Там смогут проголосовать избиратели, постоянно зарегистрированные в тех субъектах РФ, где в этот день будут проходить дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав регионов.

Кроме того, в столице состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

По мнению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, избирательная кампания 2019 года проходит лучше прошлогодней. Она объяснила, что такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома добавила, что улучшения заметны пока лишь на данном этапе.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

