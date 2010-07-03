ОП Москвы не планирует проводить пятый тест системы электронного голосования

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пятый этап тестирования системы электронного голосования перед выборами депутатов в Московскую городскую думу не планируется проводить, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

По его словам, если четвертое тестирование системы выдаст "химически чистый" результат, тогда пятый этап тестирования системы не понадобится.

"Химически чистый" результат – это когда у противников электронного голосования не будет замечаний, когда не будет сбоев, взломов, когда будет понятно – как люди проголосовали, так мы и посчитали. Тогда будет понятно, что система заработала и дальше ее можно медленно, аккуратно, постепенно внедрять в Москве", – цитирует Венидиктова Агентство "Москва".

Третье тестирование системы электронного голосования проходило 21 августа. Явка составила более 50%.

В прошлом месяце уже проводилось два тестирования системы, они прошли без значительных сбоев. 11 июля столичные студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Второе тестирование состоялось 23 июля – проголосовали 3377 москвичей.

В Москве в Единый день голосования откроют 30 цифровых избирательных участков. Там смогут проголосовать избиратели, постоянно зарегистрированные в тех субъектах РФ, где в этот день будут проходить дополнительные выборы депутатов Госдумы и выборы глав регионов.

Кроме того, в столице состоится эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.

По мнению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, избирательная кампания 2019 года проходит лучше прошлогодней. Она объяснила, что такой вывод ведомство сделало на основе анализа многих аспектов и параметров. Однако глава Центризбиркома добавила, что улучшения заметны пока лишь на данном этапе.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.