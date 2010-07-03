Явка на тестовое электронное голосование в Мосгордуму составила более 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 50% составила явка на третье тестовое электронное голосование перед выборами в Московскую городскую думу, сообщил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов.

"Явка – 53%. Взлом никому не удался", – написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

В прошлом месяце уже проводилось два тестирования системы, они прошли без значительных сбоев. 11 июля столичные студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Второе тестирование состоялось 23 июля – проголосовали 3377 москвичей.

В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет. Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в столице в трех избирательных округах – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом.

Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября. Выборы состоятся 8 сентября.

