Взлома системы в первые часы третьего тестового электронного голосования не было

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

С момента старта третьего тестового электронного голосования перед выборами в Мосгордуму взлома системы не обнаружено.

"Если атак не будет, значит, все будет хорошо. Хотя нам обещали разные коллеги взломать нас за 20 минут. Вот прошло уже три часа и нет взлома – ломают, видимо", – цитирует Агентство "Москва" руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексея Венедиктова.

По его словам, при проведении третьего тестирования учтены замечания предыдущего теста.

Венедиктов также пообещал выплатить французскому криптографу миллион рублей, если у хакеров не получится взломать систему.

"Если сегодня произойдет взлом, то два миллиона рублей, которые мной были обещаны, уйдут взломщикам. Если взлом не произойдет, то господин Пьеррик Годри получит миллион рублей, а второй миллион будет разделен между теми людьми, которые тоже находили слабые места. Он готов принять этот миллион", – резюмировал Венедиктов.

В прошлом месяце уже проводилось два тестирования системы, они прошли без значительных сбоев. 11 июля столичные студенты выбирали лучшего председателя студенческого совета города. Второе тестирование состоялось 23 июля – проголосовали 3377 москвичей.

В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет. Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в столице в трех избирательных округах – № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Электронные выборы гарантируют полную анонимность и соблюдение тайны голосования. Связать бюллетень с именем избирателя никто не сможет: после подтверждения активного избирательного права при входе в личный кабинет на mos.ru включается процедура анонимизации. Участие в электронном голосовании добровольное – сделать свой выбор можно и традиционным способом.

Чтобы присоединиться к электронному голосованию, необходимо подать заявление до 4 сентября. Выборы состоятся 8 сентября.

