Префекты округов выделят дополнительный транспорт для голосования на дому 8 сентября

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Префекты округов Москвы выделят дополнительный транспорт для проведения голосования на дому в день выборов в Мосгордуму, сообщил журналистам глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

По его словам, с такой просьбой к префектам он обратился 30 августа. При этом он уточнил, что дополнительные автомобили понадобятся, если количество "надомников" будет значительным.

"У нас было несколько случаев, когда говорили "не успели", – цитирует Венедиктова Агентство "Москва". Он уточнил, что каждый префект выделит дополнительный транспорт, чтобы наблюдатели с урнами поехали по домам и успели все в течение дня голосования.

Москвичи могут оставить заявку с просьбой проголосовать на дому до 14:00 8 сентября.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.