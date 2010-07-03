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13:46

Префекты округов выделят дополнительный транспорт для голосования на дому 8 сентября

политика общество Московские выборы

13:46

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Префекты округов Москвы выделят дополнительный транспорт для проведения голосования на дому в день выборов в Мосгордуму, сообщил журналистам глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

По его словам, с такой просьбой к префектам он обратился 30 августа. При этом он уточнил, что дополнительные автомобили понадобятся, если количество "надомников" будет значительным.

"У нас было несколько случаев, когда говорили "не успели", – цитирует Венедиктова Агентство "Москва". Он уточнил, что каждый префект выделит дополнительный транспорт, чтобы наблюдатели с урнами поехали по домам и успели все в течение дня голосования.

Москвичи могут оставить заявку с просьбой проголосовать на дому до 14:00 8 сентября.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

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политика общество Московские выборы

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