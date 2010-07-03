В список кандидатов в депутаты Мосгордумы вошли 225 человек

18:52
18:52
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. Об этом заявил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, сообщает Агентство "Москва".
"Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской Думы VII созыва включает 225 человек", – сказал он.
Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.
Список кандидатов и подробную информацию о каждом из них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, на стендах в помещениях УИК.
Впервые на этих выборах будет задействована система электронного голосования на основе блокчейна.
Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах с помощью каналов в метро. На экранах в вагонах поездов будут показывать ролики об участниках выборов.
Московская Федерация профсоюзов пригласила жителей столицы на выборы с помощью SMS. Сообщения содержат сведения об адресах избирательных участков и именах кандидатов.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: