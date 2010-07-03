В список кандидатов в депутаты Мосгордумы вошли 225 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек. Об этом заявил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, сообщает Агентство "Москва".

"Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской Думы VII созыва включает 225 человек", – сказал он.

Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера.

Список кандидатов и подробную информацию о каждом из них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, на стендах в помещениях УИК.

Впервые на этих выборах будет задействована система электронного голосования на основе блокчейна.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах с помощью каналов в метро. На экранах в вагонах поездов будут показывать ролики об участниках выборов.

Московская Федерация профсоюзов пригласила жителей столицы на выборы с помощью SMS. Сообщения содержат сведения об адресах избирательных участков и именах кандидатов.

