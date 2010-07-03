Холдинг "Москва Медиа" расскажет обо всех кандидатах в Мосгордуму с помощью метро

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене.
На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики, рассказывающие обо всех кандидатах. Таким образом, москвичи узнают об этих кандидатах и, возможно, решат, за кого отдать свой голос.
Ранее председатель МГИК Валентин Горбунов обратился к представителям СМИ с просьбой активнее освещать избирательную кампанию в Мосгордуму и информировать горожан об участниках грядущих выборов. Он напомнил, что право СМИ информировать избирателей прямо закреплено в статье 45 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов в депутаты Мосгордумы и сведения о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.
На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, необходимо до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru. В эксперименте смогут поучаствовать около полумиллиона москвичей, проживающих в одном из перечисленных избирательных округов: № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, № 10 – Северный, Лианозово, Бибирево и № 30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.
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