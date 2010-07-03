Профсоюзы через SMS пригласили москвичей на выборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Московская Федерация профсоюзов (МФП) пригласила жителей столицы на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва с помощью SMS, сообщается на сайте организации.

Сообщения содержат информацию об адресах избирательных участков и именах кандидатов, которых поддерживает профсоюзы. Отмечается, что граждан будут информировать при полном соблюдении избирательного законодательства Москвы.

"Во исполнение решения президиума Московской Федерации профсоюзов об участии в избирательной кампании по выборам депутатов в Московскую городскую думу и учитывая высокий резонанс в обществе, который вызвала предвыборная кампания в городской парламент, МФП решила поддержать кандидатов, готовых защищать трудовые, экономические и социальные интересы членов профсоюзов". – говорится в сообщении.

SMS-сообщения получают москвичи старше 18 лет, выразившие согласие в договоре с оператором связи на получение рекламных сообщений.

Выборы депутатов в Мосгордуму состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Список кандидатов и подробную информацию о них можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

На выборах впервые задействуют систему электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы проголосовать за своего кандидата с компьютера или мобильного устройства, нужно было до 4 сентября включительно подать заявление на mos.ru.

Холдинг "Москва Медиа" расскажет горожанам обо всех кандидатах в депутаты Московской городской думы с помощью каналов в метрополитене. На экранах в вагонах поездов столичной подземки будут демонстрировать ролики обо всех участниках выборов, чтобы столичным жителям было проще решить, за кого отдать свой голос 8 сентября.

