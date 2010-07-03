Явка на электронное голосование на выборах в МГД превысила 23%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму по данным на 09:00 составила 23%, сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Артем Костырко.

"На 09:00 явка на участках электронного голосования составила 23%", – приводит слова Костырко ТАСС.

Принять участие в голосовании могут все граждане, достигшие 18 лет и зарегистрированные по месту жительства в Москве, за исключением признанных судом недееспособными; содержащихся в местах лишения.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24

