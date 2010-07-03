Явка на выборах депутатов в МГД составила 5,6% – МГИК

13:07
13:07
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Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва по данным на 12:00 составила около 5,6%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
К этому времени свои голоса на выборах в столичный парламент уже отдали Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В субботу, 8 сентября, в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.
В 2019 году на выборах в столице впервые используется система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие. Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей, на 13:00 явка составила 51,1%.
На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.
Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
За выборами депутатов в Мосгордуму следят сотрудники Мосгоризбиркома
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