Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Фото: ТАСС/Александр Астафьев

Дмитрий Медведев вместе со своей супругой Светланой проголосовал на выборах депутатов в Мосгордуму. Об этом сообщает "Интерфакс".

Премьер-министр России и его супруга проголосовали в гимназии № 1448, которая расположена на улице Довженко в столичном районе Раменки.

Ранее свой голос на выборах отдал Владимир Путин. Президент проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук. После голосования глава государства отметил, что важно не количество кандидатов, а качество их работы после избрания.

В голосовании также приняли участие Сергей Собянин, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие. Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

