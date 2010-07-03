Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:20

Володин и Жириновский проголосовали на выборах в Мосгордуму

политика Московские выборы

12:20

Поделиться в социальных сетях:

Фото: youtube.com/Дума ТВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что спикер нижней палаты парламента отдал свой голос на избирательном участке № 75 Пресненского района столицы. Кроме того, Володин пообщался с членами избирательной комиссии, уточнив, как идет голосование.

Также в голосовании на выборах в столичный парламент поучаствовал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее свой голос на выборах отдал Владимир Путин. Президент проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук. После голосования глава государства отметил, что важно не количество кандидатов, а качество их работы после избрания.

8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

В 2019 году на столичных выборах впервые используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие. Только за первые полчаса свои голоса отдали более 10% зарегистрированных электронных избирателей. На 10:00 явка на электронное голосование составила почти 40%. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Также предусмотрено голосование на дому – принять участие в нем имеют право те, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

Читайте также

политика Московские выборы

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика