Володин и Жириновский проголосовали на выборах в Мосгордуму

Фото: youtube.com/Дума ТВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин принял участие в голосовании на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что спикер нижней палаты парламента отдал свой голос на избирательном участке № 75 Пресненского района столицы. Кроме того, Володин пообщался с членами избирательной комиссии, уточнив, как идет голосование.

Также в голосовании на выборах в столичный парламент поучаствовал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее свой голос на выборах отдал Владимир Путин. Президент проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук. После голосования глава государства отметил, что важно не количество кандидатов, а качество их работы после избрания.

8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

В 2019 году на столичных выборах впервые используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие. Только за первые полчаса свои голоса отдали более 10% зарегистрированных электронных избирателей. На 10:00 явка на электронное голосование составила почти 40%. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Также предусмотрено голосование на дому – принять участие в нем имеют право те, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.