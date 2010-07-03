Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в МГД

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму седьмого созыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря священника Александра Волкова.

"Патриарх Кирилл принял участие в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Перед началом богослужения в храме великомученника Никиты он посетил избирательный участок", – сказал Волков.

Ранее Владимир Путин проголосовал на избирательном участке в Российской академии наук. Президент традиционно голосует на избирательном участке № 2151.

В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей. На 10:00 явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму составила почти 40%.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

