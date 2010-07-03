Путин проголосовал на выборах в МГД

Видео: телеграм-канал "Вы слушали маяк"

Владимир Путин проголосовал на выборах в Московскую городскую думу. Российский лидер отдал свой голос на избирательном участке в Российской академии наук.

Президент традиционно голосует на избирательном участке номер 2151. Там он отдавал свой голос в 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.



Видео: телеграм-канал Вы слушали маяк

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек

После голосования Путин отметил, что важно не количество кандидатов на выборах, а качество их работы после избрания.

"В некоторых странах есть и 30, 50 и 100. Качество их работы от этого не меняется. Важно не сколько, важно – какого качества", – отметил российский лидер.

Также президент отрицательно ответил на вопрос, знает ли он лично кандидата, за которого проголосовал.

"Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек", – приводит слова Путина ТАСС.

Президент выразил надежду, что на этих выборах представлены достойные кандидаты.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

На электронном голосовании избирателю не потребуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24

