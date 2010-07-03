Собянин проголосовал на выборах депутатов МГД

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня в Москве важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело", – сказал Собянин.

Мэр Москвы проголосовал на избирательном участке, который расположен в школе № 1241 на улице Николаева.

В 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в Москве используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей. На 10:00 явка на электронное голосование за депутатов в Мосгордуму составила почти 40%.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

