Система электронного голосования работает в штатном режиме – ДИТ

13:39
13:39
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Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий сообщили, что система электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва работает в штатном режиме, передает Агентство "Москва".
"В соответствии с требованиями информационной безопасности мы используем специальный аппаратный модуль: это оборудование, которое производит шифрование внутренних каналов связи. Сбой возник именно в нем. Это же оборудование использовалось на тестах, в ходе которых система работала штатно. Сейчас специалисты ДИТ вместе с производителем оборудования выясняют причины временного сбоя. Сейчас электронное голосование работает штатно, ни один голос не потерян", – рассказал замруководителя ведомства Артема Костырко.
8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.
Свои голоса на выборах в столичный парламент уже отдали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В 2019 году на выборах в столице впервые используется система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие. Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей, на 10:00 явка составила почти 40%.
На электронном голосовании не требуется использовать специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.
Те, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, имеют возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
Почти 40% составила явка на электронное голосование на выборах в МГД
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