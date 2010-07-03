Система электронного голосования работает в штатном режиме – ДИТ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий сообщили, что система электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва работает в штатном режиме, передает Агентство "Москва".

"В соответствии с требованиями информационной безопасности мы используем специальный аппаратный модуль: это оборудование, которое производит шифрование внутренних каналов связи. Сбой возник именно в нем. Это же оборудование использовалось на тестах, в ходе которых система работала штатно. Сейчас специалисты ДИТ вместе с производителем оборудования выясняют причины временного сбоя. Сейчас электронное голосование работает штатно, ни один голос не потерян", – рассказал замруководителя ведомства Артема Костырко.

8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

Свои голоса на выборах в столичный парламент уже отдали президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Госдумы Вячеслав Володин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2019 году на выборах в столице впервые используется система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие. Только за первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей, на 10:00 явка составила почти 40%.

На электронном голосовании не требуется использовать специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

Те, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, имеют возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

