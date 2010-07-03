Собянин призвал москвичей прийти на выборы

Сергей Собянин призвал горожан прийти на выборы в Мосгордуму и отдать голоса за своих кандидатов, передает телеканал Москва 24.

"Сегодня в Москве важный день, идут выборы парламента города. Выборы очень важные. Московская городская дума во многом определяет судьбу нашего города и судьбу каждого из нас, поэтому, конечно, важно самим прийти и проголосовать и никому не передоверять это важное дело", – подчеркнул мэр.

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва на избирательном участке в школе №1241 на улице Николаева.

8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

В 2019 году на выборах в столице впервые используют систему электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в нем участие.

За первые полчаса проголосовало более 10% зарегистрированных электронных избирателей, на 10:00 явка составила почти 40%.

На электронном голосовании избирателю не требуется использовать какое-то специальное устройство – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале mos.ru. Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн – в инструкции.

Для тех, кто не сможет прийти на выборы по состоянию здоровья, предусмотрена возможность голосования на дому (по месту постоянной регистрации).

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.