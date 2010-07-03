Международные наблюдатели высоко оценили организацию выборов в Мосгордуму

16:50
16:50
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Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Международные наблюдатели дали позитивную оценку организации выборов депутатов Московской городской думы, передает "Интерфакс".
"Я остался доволен тем, как проходит избирательный процесс. В прошлом году я был на выборах мэра. Мой взгляд в основном позитивный", – отметил международный эксперт, наблюдатель от Италии Альберто Бьянко.
Он также назвал систему электронного голосования "очень прогрессивной", обратив внимание при этом на высокий уровень безопасности и наблюдения.
Положительно высказалась и наблюдатель из Франции, юрист Вероника Руэз.
"Мы посетили три избирательных участка. Также мы посмотрели, как проходит голосование через интернет. Мы посетили центры, где нам показали, как проходит это голосование, система очень эффективна", – рассказала французский наблюдатель.
Руэз добавила, что ее страна пока не использует систему электронного голосования, так как "люди боятся возможности подделок".
"Но нам показали, как эта система работает. Особенно приятно, что французский специалист давал советы по улучшению этой системы", – подчеркнула юрист.
В воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.
В этом году на выборах в Москве впервые применяется система электронного голосования. Она задействована в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек. По состоянию на 16:00 на выборах в Мосгордуму седьмого созыва проголосовали почти 80% электронных избирателей. О том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, можно узнать в инструкции.
Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.
Явка электронных избирателей на выборах в МГД превысила 75%
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