Все электронные избиратели получили push-уведомления с информацией о своем голосе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что каждый избиратель, принявший участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, получил push-уведомление с информацией о своем голосе, передает Агентство "Москва".

"Каждый записавшийся избиратель получил push-уведомление. Тот, кто не проголосовал или проголосовал, но его голос не был учтен из-за сбоя, получил уведомление, что он может проголосовать. Мы имеем уже 80% тех, кто взял бюллетень, и 72% тех, кто проголосовал", – рассказал Венедиктов.

Ранее стало известно, что по состоянию на 16:00 на выборах в Московскую городскую думу седьмого созыва проголосовали почти 80% зарегистрированных электронных избирателей. При этом только за первые полчаса свои голоса отдали 10% граждан, выбравших онлайн-способ голосования.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году на выборах в столице впервые применяется система электронного голосования. Она действует в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек. Информация о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.

В Единый день голосования 8 сентября в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

