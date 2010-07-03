Почти 80% электронных избирателей проголосовали на выборах в МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 80% зарегистрированных электронных избирателей приняли участие в выборах в Мосгордуму на 16:00. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.

"Сейчас голосование идет без сбоя. На 16:00 проголосовали 79,68% – почти 80%", – сказал Ермолов.

По состоянию на 15:00 проголосовали 75% зарегистрированных электронных избирателей. Только за первые полчаса в электронном голосовании приняли участие более 10% избирателей. На 14:15 явка составила 67,3%.

Окончательный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включает 225 человек.

В этом году впервые на выборах в столице применяют систему электронного голосования. Она работает в трех округах. Таким образом решили голосовать 12 тысяч человек.

На электронном голосовании избирателю достаточно воспользоваться компьютером или смартфоном, а также учетной записью на портале mos.ru. Информация о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, содержится в инструкции.

Также предусмотрена возможность голосования на дому по месту постоянной регистрации – ей могут воспользоваться те, кто не имеет возможности прийти на участок по состоянию здоровья.

Подробнее о том, как проголосовать на выборах в Мосгордуму онлайн, – в инструкции.

В субботу, 8 сентября, в 85 регионах России проходят более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 законодательных собраний. В 16 регионах выбирают губернаторов, в 22 административных центрах – городские думы, в трех региональных центрах – глав муниципальных образований. Окончательный список кандидатов в депутаты Московской городской думы включает 225 человек.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.

