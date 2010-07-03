Вице-спикерами Мосгордумы избраны Орлов и Губенко

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Должности заместителей председателя Мосгордумы заняли самовыдвиженец Степан Орлов и депутат от КПРФ Николай Губенко. Такое решение было принято в ходе первого заседания городской думы седьмого созыва.

За кандидатуру Орлова проголосовали 32 депутата, за Губенко – также 32 депутата.

Ранее депутаты повторно избрали Алексея Шапошникова председателем парламента Москвы. За Шапошникова проголосовали 28 депутатов.

Алексей Шапошников родился в 1973 году в Москве. Является членом партии "Единая Россия" с 2003 года. В 2014 году стал депутатом Мосгордумы и был избран на пост председателя Мосгордумы шестого созыва.

8 сентября в столице прошли выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Московская городская избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными. Итоговая явка составила 21,8%.

