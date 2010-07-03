Памфилова: 25 из 45 прошедших в Мосгордуму кандидатов были поддержаны ЕР

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В состав столичного парламента прошли 25 из 45 кандидатов в депутаты, поддержанные "Единой Россией".

"25 мест получили самовыдвиженцы – те, кого поддерживала "Единая Россия". КПРФ получили 13 мест. "Яблоко" – четыре места. "Справедливая Россия" – три места. Было очень много критики, но результат выборов в Мосгордуму налицо и он вполне достойный", – цитирует Агентство "Москва" председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову.

В округе №1 побеждает Андрей Титов с 38,76% голосов, в округе № 2 – Дмитрий Локтев с 39,8%, в округе № 3 – Александр Соловьев с 34,95%, в округе № 4 – Мария Киселева с 41,29%. Роман Бабаян выигрывает в округе № 5 с 47,17%, в округе № 6 – Евгений Бунимович с 40,56%. Надежда Перфилова побеждает в округе № 7 с 35,75%, в округе №8 – Дарья Беседина с 36,57%, в округе №9 – Андрей Медведев с 40,02%, в округе №10 – Лариса Картавцева с 40,95% голосов.

В округе № 11 победу одерживает Николай Зубрилин с 43,12% голосов, в округе № 12 – Алексей Шапошников с 40,83%, в округе № 13 – Игорь Бускин с 31,89%, в округе № 14 – Максим Круглов с 39,32%. В округе № 15 лидирует Сергей Савостьянов с 42,16% голосов. В округе № 16 выигрывает Михаил Тимонов с 36,4%, в округе № 17 – Виктор Максимов с 45,87%, в округе №18 – Елена Янчук с 42,15%, в округе №19 – Олег Шереметьев с 40,23%.

В округе № 20 на первой позиции находится Евгений Ступин с 45,03% голосов. Леонид Зюганов побеждает в округе № 21, набирая 57,4%. В округе № 22 лидирует Инна Святенко, у нее 44,93% голосов. В округе № 23 – Елена Николаева – 40,64%, в округе № 24 побеждает Павел Тарасов с 38,99% голосов. В округе № 25 выигрывает Людмила Стебенкова с 37,32%, в округе № 26 – Кирилл Щитов с 37,27%, в округе № 27 – Степан Орлов с 41,26%, в округе № 28 – Елена Самышина с 38,8%. В округе № 29 других кандидатов опередил Олег Артемьев, набрав 41,52% голосов избирателей.



Явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,8%

В округе № 30 выигрывает Маргарита Русецкая с 28,61%, в округе № 31 - Любовь Никитина с 44,22%. В округе №32 побеждает Ольга Мельникова с 36,48%. В округе № 33 больше всего голосов набрала Людмила Гусева – 40,83%. В округе № 34 победу одержал Александр Семенников с 36,43% голосов. Также известно, что в округе № 35 побеждает Наталья Метлина с 35,03% голосов, в округе № 36 – Ольга Шарапова, набрав 35,23%.

У одержавшего победу в округе № 37 Николая Губенко 58,29% голосов. В округе № 38 выигрывает Александр Козлов с 36,65%, в округе № 39 – Валерий Головченко с 35,32%. В свою очередь, Татьяна Батышева побеждает в округе № 40, у нее 37,14% голосов. В округе № 41 на первой позиции находится Евгений Герасимов с 41,08% голосов. Екатерина Енгалычева в округе № 42 имеет 42,72% голосов. Сергей Митрохин побеждает в округе № 43 с 44,7% голосов, в округе №44 – Елена Шувалова с 44,99% голосов, в округе № 45 – Магомет Яндиев с 38,09% голосов.

Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов заявил, что серьезных нарушений во время выборов не зафиксировали.

8 сентября в столице прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу. Среди кандидатов было 225 человек.

В Москве впервые провели эксперимент по электронному голосованию: оказались задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

Избирательные участки по всему городу работали с 8:00 до 20:00. Всего в Москве было организовано более 3,6 тысячи избирательных участков.

