Избирательные участки закрылись в Москве

20:00
20:00
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В Москве закрылись избирательные участки. Они работали непрерывно с 8:00 до 20:00. Всего в столице на выборах в Мосгордуму было организовано более 3600 избирательных участков.
Полный список кандидатов в депутаты Мосгордумы включал 225 человек.
Участие в голосовании приняли граждане старше 18 лет и зарегистрированные по месту жительства в Москве, кроме признанных судом недееспособными; содержащихся в местах лишения.
В этом году на выборах была впервые внедрена система электронного голосования. Речь идет о трех округах и 12 тысячах избирателей, которые решили принять в этом участие. На электронном голосовании не нужно использовать специальные устройства. Для этого достаточно обычного компьютера или смартфона, учетной записи на портале мэра и правительства Москвы.
Для тех, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, была предоставлена возможность проголосовать на дому (по месту постоянной регистрации).
Окружная комиссия определит результаты выборов депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу не позднее чем на пятый день со дня голосования.
Городская комиссия не позднее чем на 10-й день со дня голосования должна установить общие результаты выборов.
"Мосгорсправка": безопасность онлайн-голосования
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