Выборы кандидатов в Мосгордуму прошли без нарушений

Фото: телеграм-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами

Серьезных нарушений в ходе проведения выборов депутатов в Мосгордуму не зафиксировано, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Я бы сказал так – не вижу таких нарушений, которые привели бы к искажению волеизъявления избирателей, тех 20%, которые пришли на участки. Такого нарушения, чтобы "ах!", мы не видим. Во всяком случае, мы пока не знаем, пока таких жалоб нет", – отметил Венедиктов.

Также зампредседателя ОП обратил внимание на то, что в ходе проведения выборов не было ни одного удаления с избирательных участков. В части голосования и подсчета голосов он оценил выборы "на крепкую четверку".

В 20:00 в Москве закрылись избирательные участки. Они работали непрерывно с 8:00. Всего в столице на выборах в Мосгордуму было организовано более 3600 избирательных участков. Тем, кто не смог прийти на выборы по состоянию здоровья, предоставили возможность проголосовать на дому по месту постоянной регистрации.

Окончательный список кандидатов в депутаты включал 225 человек. В воскресенье в столице впервые провели эксперимент по электронному голосованию: были задействованы округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное.

На электронном голосовании не нужно было использовать специальные устройства – достаточно обычного компьютера или смартфона, а также учетной записи на портале мэра и правительства Москвы. Участие решили принять 12 тысячах избирателей. Итоговая явка на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму составила 92,3%.

Последняя информация по выборам в Мосгордуму – в онлайн-трансляции Москвы 24.