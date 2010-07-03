Мэр Москвы принял ряд кадровых решений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин принял ряд кадровых решений. Мэр освободил Андрея Столярова от должности зампрефекта – руководителя контрактной службы САО Москвы. Текст распоряжения был опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Как сказано в документе, Столяров уволен с государственной гражданской службы города с 1 июля. Отмечается, что чиновник покинул пост по собственной инициативе.

Мэр Москвы также уволил с должности замглавы столичного департамента спорта Елену Берсеневу. Она покинула свой пост и госслужбу 1 июля по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию, уточняется к распоряжении мэра.

Ранее Сергей Собянин освободил от должности заместителя руководителя департамента капремонта Ирину Дугаеву. Она также вышла на пенсию.