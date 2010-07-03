Собянин назначил нового главу департамента ЖКХ Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин освободил Гасана Гасангаджиева от должности руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В соответствии с еще одним распоряжением главы города, эту должность займет Александр Соловьев. Ранее он был заместителем руководителя департамента капитального ремонта.

Накануне Собянин уволил Санджи Хоняева с должности первого заместителя начальника государственной жилищной инспекции столицы. В то же время мэр назначил Светлану Уханеву заместителем начальника столичного ЗАГСа. Служебный контракт с ней заключен на пять лет, но не превышает срок полномочий мэра Москвы.

